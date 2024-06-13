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【新品/未開封】Lakubi ラクビ31粒×2袋
商品番号 K83383533672
商品名

【新品/未開封】Lakubi ラクビ31粒×2袋
ブランド名 ニコリオ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️商品状態：新品未開封品◾️賞味期限：2025年2月×2◾️形状：カプセルカプセルの大きさは大きすぎず、味もしない為飲みやすいです。◾️1日1粒◾️使用上の注意3枚目写真に記載の通りです。数年前から続けて服用していますが在庫が少しずつたまってきている為、お試しされたい方にお譲りします。#ニコリオ#ラクビ#酪酸菌#ビフィズス菌含有食品
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