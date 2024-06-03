プログリーン　バラ売り可能 コメントください

★〝毎日一杯、健康の素〟【青汁】『PROGREEN』大麦若葉エキス末3g×60ステックです♪♪♪★〝最高品質の大麦若葉エキス〟プログリーンに使用されている【大麦若葉】は、幻の大麦と呼ばれるほど稀少価値の高い「赤神力」という品種で、水・気候・土壌に恵まれた大分県の豊かな自然の中で、農薬を一切使用しない有機栽培によって育まれています。150種類以上の青汁素材の中から選ばれた大麦若葉の中でも、しっとりと柔らかく、瑞々しい若葉が特長で、ビタミン、ミネラルをはじめ、抗酸化フラボノイドや酵素等の有用成分がバランス良く含まれています◎★お召しあがり方＊健康補助食品として、1回1〜2スティックを目安にそのまま又は、お水等で召し上がりください。＊お好みにより、ハチミツや牛乳等を加えて召し上がりください。＊内容量：3gx60スティック×3＊賞味期限：2025.02※保存方法：直射日光、高温・多湿の場所を避けて冷暗所で保管してください。コンパクト梱包にて発送いたします。自宅管理のため、神経質な方のご購入はお控えください。ご理解のほど、よろしくお願い致します。#青汁#プログリーン#日本薬品開発プログリーン#日本薬品開発サプリメント形状···粉末



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