FITLINE セルエナジーアクティヴァイズセット

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★セルエナジーアクティヴァイズセット★数量：1セット★原産国名:ドイツ★商品状態：新品未使用未開封◆即購入OK#seven他にもPM出品してます。①Basicsベーシックス(賞味期限:2024/01)ーーーー朝飲用選りすぐられた32種類の原料から作られた植物性酵素や、9種類の植物繊維、生きた乳酸菌などを使い、つねにベストな状態でお届けします。ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンC、ビタミンAは皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。ビタミンAは夜間の視力の維持を助ける栄養素です。②ActivizeOxyplusアクティヴァイズ(賞味期限:2023/10)ーーーー朝飲用酸素を体内により効果的に供給するための研究開発に着目したアクティヴァイズは、赤血球の形成を助けるビタミンＢ12をはじめ、健康を維持する8種類のビタミンＢ群とビタミンＣなど、さまざまな水溶性ビタミンを揃えました。ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンＢ1は、炭水化物からエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンＢ12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。③Restorateレストレイト(賞味期限:2023/11)ーーーー夜飲用不足しがちなカルシウム（乳由来）、クロム、マンガン、セレン、マグネシウム、カリウム、亜鉛、鉄、銅などのミネラルと、吸収を助けるビタミン3種を配合しました。EUで獲得した特許技術により、それらの物質が素早く吸収されます。亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー生産を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。ワード：#フィットライン#アクティヴァイズ#ベーシックス#レストレイト#ビューティー#モノジェン#ジュニアパワーカクテル#パワーカクテル#CCプラスローション#Q10プラス#A3Sセット#セルエナジーアクティヴァイズ#セルエナジーパワーカクテル