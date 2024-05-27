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フィットライン ベーシックス2セットとアクティヴァイズ フィットライン2缶セット
商品番号 I51845793455
商品名

フィットライン ベーシックス2セットとアクティヴァイズ フィットライン2缶セット
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 11,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィットラインベーシックス2セットとアクティヴァイズフィットライン2缶セット原産国：ドイツベーシックス数量：2箱内容量：360g2箱（60袋）賞味期限:2024/03アクティヴァイズオキシプラス数量：2缶内容量：175g/缶賞味期限:2024.051.ベーシックス■ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。■ビタミンC、ビタミンAは皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。■ビタミンAは夜間の視力の維持を助ける栄養素です。■NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています２．アクティヴァイズオキシプラス◆ビチオンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。◆NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。箱は開封させていただき、折り畳んでの発送になります。お値下げ不可即購入OK
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