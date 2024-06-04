ア ベイシング エイプ × ピングー　キッズ110㌢

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フードを被ると“ピングー”の顔が現れ、ピングーになりきれるジップアップフーディなど、親子で「ピングー」の魅力を楽しめるキッズウェア。「ピングー」は、1980年にスイスで誕生したアニメーション作品。南極に暮らすペンギン“ピングー”と仲間たちの日常を、当時としては画期的なストップモーションアニメでコミカルに描き、今なお幅広い世代から人気を集めている。袖丈···長袖#bape#ピングー#キッズ購入時の金額¥23,800