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- レア 希少 美品 familiar ファミリア ジャケット ジャンパー 140
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商品詳細
一度短時間使用しています。サイズ 140アシンメトリーなジップアップが個性的で、斬新なデザインが珍しいウインドブレーカーです。向かって左側のジッパーが開閉します。中央部分は大きなポケットとなっています。目につく様な傷や汚れなどは見当たりません。風を通さず、真冬でもしっかり防寒できそうです。メルカリ内ではお見かけした事がなく、とても希少なお品かと思います。息子の体型には合わなかったので、格好良くお使い頂ける方に。他にもファミリアなど色々出品中です。おまとめでご購入頂ける方は、お値段ご相談させて頂きたいのでお伝え下さいませ。宜しければ他もご覧下さい(´˘`*)こちらから→#mammyslist#ブルゾン#ウインドブレーカー#コート#ジャケット
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