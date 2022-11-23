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オカリナ　土心　アルトC
商品番号 P95780365546
商品名

オカリナ　土心　アルトC
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

３年程前に宮村将広さんのオンラインショップで購入しました。わたしの息が弱いのでピッチが合わず数回吹いただけなので綺麗な状態です。ご購入の際にはプロフィールを必ず読んでください。よろしくお願いいたしますm(__)m
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