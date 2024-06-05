★新品★ARMANI/アルマーニ＊コンパクト＊ダウンベスト＊10Y/140㎝

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♪ご覧頂きありがとうございます♪A|XARMANIEXCHANGEのダウンベストですスタイリッシュでカッコいいです収納袋が付いているのでコンパクトに持ち運べます♪サイズ：10Y/140㎝色：暗めのワインレッド素材：Polyamide(ナイロン)100％中綿：ダウン90％フェザー10％状態：新品 タグ付き自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください写真にて判断して下さい※カメラでの撮影のため、色の誤差はご了承下さい#ジャンパー#ベスト#ダウン#バーバリー51