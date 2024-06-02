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商品詳細
福岡ソフトバンクホークスのマジェスティック製の柳田悠岐選手の通算1000安打記念Tシャツになります。サイズはSです。※画像1枚目はTシャツのイメージ図になります。⚠️注意事項などについてはプロフィール欄に記載していますので、一読いただいてからのご購入よろしくお願いいたしますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/message760327.html
http://narcologia.ru/goods/waveform484217.html
http://narcologia.ru/goods/pompous324023.html
福岡ソフトバンクホークス 柳田悠岐 通算1000安打記念 Tシャツ Sサイズ
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