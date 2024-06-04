adidas アディダス サッカー日本代表ユニフォーム サムライブルー M

ご覧いただきありがとうございます。ご購入前にプロフィール一読くださいm(__)mブランド/adidasアディダスアイテム/サッカー日本代表ユニフォームレプリカサムライブルーサイズ/Mカラー/青ブルー平置き採寸着丈/約67cm身幅/約48cm袖丈/約15cmコンディション/目立ったダメージは見当たりません。多少使用感はあります。配送方法/佐川急便で発送いたします。沖縄、離島の方はらくらくメルカリ便で発送しますので、取引メッセージ等でお知らせください。他に希望ありましたらお知らせ下さい。注意書き/土日祝日は休みです。発送、ご連絡等は休み明け順次対応します。すみません。。よろしくお願いします。また何か詳しい事を知りたい方は気軽にご質問下さい。



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