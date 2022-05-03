【球場限定】大谷翔平 ボブルヘッド人形 スターウォーズ 2022年 5月27日

ご覧頂きましてありがとうございます！エムビーオンリーワンからの出品です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー《ブランド》エンジェルス/Angels《アイテム》【球場限定】大谷翔平ボブルヘッド スターウォーズボブルヘッド人形2022年5月27日《商品状態》新品未使用《商品説明》こちらは\"国内発送☆大谷翔平ボブルヘッドスターウォーズボブルヘッド人形2022年5月27日球場配布当日観戦チケット付き”です。こちらは、エンジェルスタジアムで当日会場で限定で配られた、スターウォーズとのコラボをした大谷翔平選手のボブルヘッドです。《付属品》なし《お届け》国内の倉庫に在庫がございます。お支払いいただいたことが確認できてから、3日以内で国内倉庫より発送をしてその後、1日-3日程で到着予定です。値下げをせず定価でご購入いただいた方には、製品登録ができるまで無償でメーカー様とともに日本語環境でご利用できるまでサポートをさせていただきます。領収書の発行も可能です。その際、ご注文時に宛名と但し書きをお知らせください。メルカリでは新しく販売させていただいておりますが、お店としては10年以上の実績がございます。↓他にも多数の商品を出品しております！#mbonly1もし何か、ご不明な点がございましたらいつでもご連絡ください。是非、よろしくお願いいたします。



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