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NIKE ナイキ リュック 24L 黒色
商品番号 L89003557825
商品名

NIKE ナイキ リュック 24L 黒色
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,733 円
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商品詳細

坂本勇人ジャイアンツ、コレクション整理の為出品致します。ファンの方コレクションにいかがですか。高密度のウーブンポリエステルが、日常の衝撃や摩擦から保護。前面のジッパー付きポケットに、他の物と分けて使用済みのギアを収納可能。調節可能なパッド入りショルダーストラップで、快適に持ち運び可能。商品の詳細上部のハウルループ内側のラップトップスリーブH46cmxW31cmxD18cm24Lポリエステル100％小さく圧縮します。ご了承頂ける方のみご購入ください。数回使用のお品です。☆購入意思のない「いいね」は不要です☆無言購入、即購入で大丈夫です☆値下げ交渉はご遠慮下さい※商品到着の翌日中までに受取評価をお願いします※坂本勇人阿部慎之助　石川慎吾読売GIANTSジャイアンツ東京ドーム後楽園東京メトロエム坂本勇人菅野智之田中俊太丸佳浩吉川尚輝大城卓三G-Poジャイアンツチケット巨人読売ジャイアンツスマホスガコバ小林誠司亀井善行パーラユニフォーム種類···その他野球チーム···読売ジャイアンツ
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