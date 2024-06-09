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阪神タイガース　応援ユニフォーム　黒メッシュ　HANSHINTigers
商品番号 R90383116752
商品名

阪神タイガース　応援ユニフォーム　黒メッシュ　HANSHINTigers
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォームMサイズ　メッシュ生地応援の際に一度着用したのみで洗濯して自宅保管しておりました。目立った傷や汚れは見当たりませんが中古品にご理解いただける方のご購入お願いします。#HANSHINTigers#阪神タイガース#応援ユニフォーム#応援グッズ#野球
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