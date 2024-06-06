【ジャンク】ソニー　スマートテニスセンサー　要バッテリー交換

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商品詳細
充電器に挿すと電源とBluetoothのランプはつくものの充電がうまくいきません。電池交換が必要です。箱と説明書は付属できませんが、使用方法の説明はYouTube上で多く投稿ありますので、そちらご参照ください。
http://narcologia.ru/goods/ordering845379.html
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http://narcologia.ru/goods/conception244057.html
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