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【ジャンク】ソニー　スマートテニスセンサー　要バッテリー交換
商品番号 A38546136203
商品名

【ジャンク】ソニー　スマートテニスセンサー　要バッテリー交換
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

充電器に挿すと電源とBluetoothのランプはつくものの充電がうまくいきません。電池交換が必要です。箱と説明書は付属できませんが、使用方法の説明はYouTube上で多く投稿ありますので、そちらご参照ください。
http://narcologia.ru/goods/ordering845379.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant267682.html
http://narcologia.ru/goods/conception244057.html
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