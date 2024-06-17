新品タグ付き adidas サッカー日本代表 2006 アウェイ 半袖

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商品詳細
新品タグ付きadidasアディダスサッカー日本代表2006アウェイユニホーム半袖Lサイズ表記実寸サイズご確認下さい。新品未使用タグ付きで、大変貴重かと思います。新品ですが、保管時にできたシミ、シワあります。画像5〜9枚目ご確認下さい。着丈73cm身幅54cm素人採寸ですので、多少の誤差はご理解下さい。古着、ヴィンテージ古着にご理解のある方のみごご購入宜しくお願いいたします。アディダスadidasADIDASジャージ西ドイツ製レアカラー70s古着80s古着90s古着デサントヴィンテージナイキジャージヴィンテージジャージゆるだぼサッカー日本代表炎初期アシックスasics三浦知良カズドーハの悲劇中山雅史名波浩
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