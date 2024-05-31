新品未使用】シャープ産業 阪神タイガース 刺繍 ユニフォーム 応援グッズ

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商品詳細
野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム商品名:【新品未使用】シャープ産業阪神タイガース刺繍ユニフォーム応援グッズ野球公式☑︎ブランド:シャープ産業☑︎カラー:ホワイト白☑︎サイズ(表記):S☑︎サイズ(実寸):前丈59.0cm後丈61.0cm身幅52.0cm※素人採寸になります新品未使用品になります！
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