★おまけ付き★2023エスコン開業記念オリジナル木製ケース＆日ハム新ユニフォーム

ご覧いただきありがとうございます。■商品説明①『エスコンフィールド北海道』開業記念オリジナル木製ケース・新品未使用(撮影時のみ開封)・シーズンシートオーナー限定の記念品②日ハム新ユニフォーム(ピンク)・新品未使用・2022年の来場者プレゼント③おまけ☆音のなる応援ハンド・2022年購入3.4回使用¥1,200・目立った傷なし・まだまだお使いいただけます☆シャツクール冷感ストロング・2022年夏購入・2023年夏も使用し残り指2本分位☆未開封ピンバッジ・2023年エスコンで配布していたもの他にも何か出てきたら同梱予定です。欲しい方是非使ってください！よろしくお願い致します。⑅◡̈*【消毒済/非喫煙者/ペットなし/綺麗好き/フローリング幅15cmです/無言購入OK/即日発送/60サイズ予定/簡易梱包/送料無料/おまとめ購入歓迎/是非ショップ内みてくださったら嬉しいです/その他質問等あればお気軽にお声がけください】記念品限定品レアファイターズ日ハムビッグボス開幕戦新庄SHINJOファンは宝物北山亘基近藤健介清宮幸太郎万波中正今川優馬非売品限定特典ファンクラブ廃盤BIGBOSS伊藤大海上沢直之松本剛渡邉諒野村佑希淺間大基宇佐見真吾佐々木朗希石井一成水野達稀ヌニエスアルカンタラピンバッジピンバッチ執念浅間大基石川亮野球観戦応援ビッグボスハンドしゃけまる杉谷拳士プロ野球カードBBMブロマイド上川畑大悟松本剛似顔絵ピンバッジチケットケースボブルヘッドきつねダンスみみカチューシャきつねのしっぽクラシックレプリカユニフォーム前髪クリップポリーポラリスプレップフード付きタオル



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