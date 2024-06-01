NIKE 鹿島アントラーズ　ユニフォーム　XL

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サイズ：XL着丈73身幅58素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。※古着の為使用感(汚れ、傷等)はある場合がございますので神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮下さい。古着にご理解頂きご購入ください。専用は行ってません。購入が早い方優先になります