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大谷翔平 北海道日本ハムファイターズ時代の直筆サインボール (新品ケース付き)
商品番号 Q98561153034
商品名

大谷翔平 北海道日本ハムファイターズ時代の直筆サインボール (新品ケース付き)
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北海道日本ハムファイターズ時代大谷翔平直筆サインボール新品ケース付き今シーズン日本人初の本塁打王を獲得して、MVPも確実視されています。日本人がメジャーリーグで本塁打王を獲得するのは本当に凄いことです。今後も大谷翔平選手の直筆サインは益々、高騰が予想されます。
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