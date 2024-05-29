芳賀龍一　黒碗　茶碗　焼き物　碗　器　作家　益子　陶芸　うつわ　民芸　民藝　食器

芳賀龍一さん黒碗径約12~13cm×高さ約7~7.5cm数年前ギャラリーにて購入致しました。黒の中に紫のような深い赤のような色を持ち、きらきらと光る肌に惹き込まれます。最後の画像のように、口にとても小さいですがほつれがありますのでご了承の上、ご購入をお願い致します。※丁寧に梱包し、ゆうパックで発送させていただく予定です。宅急便ご希望の方は変更可能ですのでお声がけください☺︎※他にも出品中の物と合わせてご購入いただける場合は送料分お値引きさせていただきますので、ご購入前にコメントください。※即購入歓迎です！



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芳賀龍一のうつわ「未知の世界へと突き進む力」 | Discover Japan ...



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素材をそのまま活かした歪な器やオブジェが並ぶ、若手陶芸作家・芳賀 ...



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芳賀龍一さん。 : うつわのこと。日々の暮らしのこと。



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