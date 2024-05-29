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芳賀龍一　黒碗　茶碗　焼き物　碗　器　作家　益子　陶芸　うつわ　民芸　民藝　食器
商品番号 A29754274135
商品名

芳賀龍一　黒碗　茶碗　焼き物　碗　器　作家　益子　陶芸　うつわ　民芸　民藝　食器
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

芳賀龍一さん黒碗径約12~13cm×高さ約7~7.5cm数年前ギャラリーにて購入致しました。黒の中に紫のような深い赤のような色を持ち、きらきらと光る肌に惹き込まれます。最後の画像のように、口にとても小さいですがほつれがありますのでご了承の上、ご購入をお願い致します。※丁寧に梱包し、ゆうパックで発送させていただく予定です。宅急便ご希望の方は変更可能ですのでお声がけください☺︎※他にも出品中の物と合わせてご購入いただける場合は送料分お値引きさせていただきますので、ご購入前にコメントください。※即購入歓迎です！
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