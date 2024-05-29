

臥牛窯 現川焼 十三代 横石臥牛作 香炉 嵯峨野 秋草 臥牛窯 現川焼 十三代 横石臥牛作 香炉 嵯峨野 秋草



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臥牛窯現川焼(がぎゅううつつがわやき)十三代横石臥牛作の香炉さがの嵯峨野高さ約17cm(蓋を含む)直径約15cmサイズは割と大きめです。箱あり(箱には秋草文と書いてありますが、模様はさがのではないかと思います)かなり古い物なので詳しくはわかりません。全体的に貫入が入っています。長崎県無形文化財未使用品木箱あり(箱の状態はあまりよくありません)【大幅な値下げは対応いたしかねます】☆陶器を扱う際はアクセサリー類や腕時計など、キズをつけそうな物は全てはずしてから作業をするなど気をつけております。ですが、曽祖父が趣味で集めていた物で長期保管品です。梱包する時に、再度商品の確認をしていますが素人ですので見落としがある可能性もあります。ご理解のうえでのご購入をお願いいたします。らくらくメルカリ便で発送予定(宅急便)