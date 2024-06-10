【備前焼】鶴首花入（作家：森 一洋）共箱

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【商品】備前焼：鶴首花入（共箱）【作家】森一洋 1966年岡山県備前市生まれ（窯元六姓の一つ三代:森陶岳の長男） 1987年京都芸術短期大学卒業 1991年東京ガラス工芸研究所卒業 1992年森陶岳に師事 1995年初窯 1998年第15回田部美術館「茶の湯の造形」展入選【商品説明】 ・サイズ：高さ:約23㎝ 最大幅:約14.5㎝ 口径:約4.5㎝ ・天満屋岡山本店の初個展に出品された、 備前焼の特徴である緋襷と鶴首の形状を楽しむことが出来る 素晴らしい作品です。実際にご使用になっても、 お部屋に飾ってもお楽しみいただけると思います。【注意事項】 ・お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の 色合いや質感が異なって見えることがあります。 ・ご購入は、購入手続きの早い方を優先とさせて頂きます。#備前焼#森一洋#森陶岳#備前焼のある暮らし#鶴首#花入#民芸#器#陶芸 #pottery#岡山#自分へのご褒美#外国人へのプレゼント#海外への手土産