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【備前焼】鶴首花入（作家：森 一洋）共箱
商品番号 L52747823612
商品名

【備前焼】鶴首花入（作家：森 一洋）共箱
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 4,800 円
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商品詳細

【商品】備前焼：鶴首花入（共箱）【作家】森一洋　1966年岡山県備前市生まれ（窯元六姓の一つ三代:森陶岳の長男）　1987年京都芸術短期大学卒業　1991年東京ガラス工芸研究所卒業　1992年森陶岳に師事　1995年初窯　1998年第15回田部美術館「茶の湯の造形」展入選【商品説明】　・サイズ：高さ:約23㎝　最大幅:約14.5㎝　口径:約4.5㎝　・天満屋岡山本店の初個展に出品された、　　備前焼の特徴である緋襷と鶴首の形状を楽しむことが出来る　　素晴らしい作品です。実際にご使用になっても、　　お部屋に飾ってもお楽しみいただけると思います。【注意事項】　・お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の　　色合いや質感が異なって見えることがあります。　・ご購入は、購入手続きの早い方を優先とさせて頂きます。#備前焼#森一洋#森陶岳#備前焼のある暮らし#鶴首#花入#民芸#器#陶芸　#pottery#岡山#自分へのご褒美#外国人へのプレゼント#海外への手土産
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