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手書き油絵 初秋 額付き 絵画 インテリア
商品番号 D28645765409
商品名

手書き油絵 初秋 額付き 絵画 インテリア
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 4,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手書き油絵初秋額付き絵画インテリア１点もの【形状】額付（写真などの通り）【内容】手書き油絵（模写・複製画）【サイズ】約52㎝×42㎝（額縁含む）作品の裏側にはフックを取り付け出荷します。※画像写真で判断、納得いただいた方のみご購入ください。※展示品のため額縁にキズ等がある場合があります。明らかなキズはアウトレットとして出品しております。ご了承下さい。[配送方法]メルカリらくらく便場合により、運送会社は変更される事があります。また、運送会社はお選びいただけません。[返品について]※到着時に破損・色落ち等、当社責任部分に対しては返品お受けします(アウトレット品除く）商品到着後３日以内のご連絡をお願いいたします。[出品説明]ご覧頂まして、ありがとうございます。商品はすべて、海外からの輸出規制〔著作権等〕をクリアし、日本の通関検査を受けた商品です。すべて検品しておりますが、もし著作権に触れる商品がありましたら、ご指摘下さい。ご購入者から返品を受け、以降即座に出品を取り消します。[注意事項]絵の品質に関しまして、ほとんどの商品が手書きのため、１点ずつ違いがあります。発送前に細かく検品を行いますが、小さなキズや、糸くずが絵に混入している事もございますが、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/monophonic454812.html
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