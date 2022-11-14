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日本ハムファイターズ エスコンフィールド NPB試合球使用済ボール【8月15日】
商品番号 B49622492993
商品名

日本ハムファイターズ エスコンフィールド NPB試合球使用済ボール【8月15日】
ブランド名 ファナティクス
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北海道日本ハムファイターズNPB統一試合球使用済みボールです。2023シーズンESCONFIELDHOKKAIDOでの公式戦で使用されたものです。※Fanatics製特注ケース、証明書付き※ボールにホログラムは付いていません※シリアルナンバーは入っていません（販売は全試合1試合につき10球以下）■使用日：2023年8月15日（火）■試合：北海道日本ハムファイターズvs.千葉ロッテマリーンズ■状　態：キズや汚れあり（バット痕や土）■ロゴ：INAUGURLSEASONロゴ（今シーズンは2種類のロゴがあります）□即購入OKです！□他にもグッズ出品中です。□#まとめ買い歓迎宜しくお願い致します。#北海道日本ハムファイターズ#ファイターズ#日本ハム#日ハム#エスコンフィールド北海道#Fビレッジ#ボールパーク野球チーム...北海道日本ハムファイターズ
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