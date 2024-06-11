

セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ... セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ...



セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ... セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ...



セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ... セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ...



セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ... セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ...



セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ... セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ...



H.SELMER SERIE-III 彫刻付 GPカーブドネック付 SOPRANO ソプラノサックス H.SELMER SERIE-III 彫刻付 GPカーブドネック付 SOPRANO ソプラノサックス



セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP



セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ... セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ...



セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ... セルマー ソプラノ series3 カーブド ネック GP 高評価 19600円引き ...



H.SELMER Jubilee Serie III ソプラノサックス用カーブドネック ... H.SELMER Jubilee Serie III ソプラノサックス用カーブドネック ...



H.SELMER Jubilee Serie III ソプラノサックス用カーブドネック ... H.SELMER Jubilee Serie III ソプラノサックス用カーブドネック ...



H.SELMER Jubilee Serie III ソプラノサックス用カーブドネック ... H.SELMER Jubilee Serie III ソプラノサックス用カーブドネック ...



H.SELMER SERIE-III 68万番 彫刻付 GPカーブドネック付 SOPRANO ... H.SELMER SERIE-III 68万番 彫刻付 GPカーブドネック付 SOPRANO ...



B♭ソプラノサクソフォン シリーズ3｜Henri Selmer Paris B♭ソプラノサクソフォン シリーズ3｜Henri Selmer Paris



H.SELMER SERIE-III 彫刻付 GPカーブドネック付 SOPRANO ソプラノサックス H.SELMER SERIE-III 彫刻付 GPカーブドネック付 SOPRANO ソプラノサックス

種類···サックスアクセサリー・パーツ···その他H.SELMER（セルマー）シリーズ3(ジュビリー前)ソプラノサックス用カーブドネック 金メッキ仕上げ(楽器店にてメッキ加工を依頼した物になります)もともと、楽器購入時にあったGLのネックを楽器店にて金メッキ加工をして頂いたものとなります。もう一本、カーブドネックを持っており、予備として持っていましたが、登場回数も減ってきたため出品します。※コルク下あたりに少し小さな傷あり。(写真参照)※少し変色あり(写真参照)吹くには問題なく使用しておりました。以上２点写真を確認の上、ご購入の検討をよろしくお願いいたします。※こちらの商品は予告なく出品を取り下げる場合がありますので、ご了承くださいませ。