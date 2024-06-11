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セルマー　ソプラノ　series3 カーブド　ネック　GP
商品番号 X46300177609
商品名

セルマー　ソプラノ　series3 カーブド　ネック　GP
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 18,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···その他H.SELMER（セルマー）シリーズ3(ジュビリー前)ソプラノサックス用カーブドネック　金メッキ仕上げ(楽器店にてメッキ加工を依頼した物になります)もともと、楽器購入時にあったGLのネックを楽器店にて金メッキ加工をして頂いたものとなります。もう一本、カーブドネックを持っており、予備として持っていましたが、登場回数も減ってきたため出品します。※コルク下あたりに少し小さな傷あり。(写真参照)※少し変色あり(写真参照)吹くには問題なく使用しておりました。以上２点写真を確認の上、ご購入の検討をよろしくお願いいたします。※こちらの商品は予告なく出品を取り下げる場合がありますので、ご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/recommended917690.html
http://narcologia.ru/goods/encourage821772.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical625701.html
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