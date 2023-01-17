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2023年8月25日 ニューヨーク・メッツ 千賀滉大 ゴーストフォークボール
商品番号 X12037921804
商品名

2023年8月25日 ニューヨーク・メッツ 千賀滉大 ゴーストフォークボール
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,796 円
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商品詳細

大リーグ・MLBニューヨーク・メッツ千賀滉大投手のオバケフォーク記念グッズ2023年8月25日のロサンゼルス・エンゼルス戦で大谷翔平と対決した試合のものです。ニューヨーク・メッツの本拠地シティ・フィールドで手に入れた未開封の新品です。光を当てると暗闇で光ります。野球チーム···大リーグ・MLB
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