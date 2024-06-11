amiibo ゼルダ（大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ）

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商品詳細
amiiboゼルダ（大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ）動作確認、初期化済みです。箱はあります。写真は、保管してあった箱に入れて撮りました。新品で購入し、数回使用してから自宅で大切に保管しておりましたので目立った傷等もなくきれいな状態ですが、素人判断であることをご理解いただける方よろしくお願いします。#任天堂#大乱闘スマッシュブラザーズ#ゼルダ姫#amiiboゼルダ（大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ）
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