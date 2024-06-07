赤星憲広選手　直筆サインボール　阪神タイガース　引退記念

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購入意思のある方のみコメントお願い致します。誹謗中傷コメントなどの迷惑行為はご遠慮下さい。即購入、大歓迎です。親族コレクション整理の為の出品。球団関係者から頂いた記念サインボール。専用ケース付き。ケースに入れて大切に保存してあります。状態については画像確認の上、納得して頂ける方のみお願いします。鑑定書や証明書などないためトラブルを未然に防ぐ為にも、疑いを持たれる方や画像で判断できない方は購入をお控え下さい。プロフィールは必読として下さい、よろしくお願い致します。すり替え防止の為、ご購入後の返品及び返金はお受けできません。購入後のキャンセルもお受けできません。星野仙一金本知憲今岡誠桧山進次郎矢野輝弘井川慶伊良部秀輝藤川球児片岡篤史アリアス