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ロナウジーニョＴシャツ
商品番号 W88631963895
商品名

ロナウジーニョＴシャツ
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

10数年前購入したFCバルセロナの福袋に入っていた、ロナウジーニョの顔がデザインされたＴシャツです。サイズはＸＬです。未使用品です。
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http://narcologia.ru/goods/manufacture543941.html
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