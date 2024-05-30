佐々木朗希 WBC 2023 プロコレ ユニフォーム ビジター Oサイズ

WBC2023モデルの侍ジャパンプロコレクションユニフォームです背番号は佐々木朗希投手の14番サイズはOサイズです新品未開封ですが、個人保管をご了承下さい。コンパクトに折り畳んでネコポスでの発送になります大谷翔平侍ジャパンワールドベースボールクラシックプロコレクションプロコレミズノプロエンゼルスラーズ・ヌートバー村上宗隆吉田正尚佐々木朗希ダルビッシュ有山本由伸野球チーム···野球日本代表



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