【美品！！】ソフトテニス ラケット YONEX レーザーラッシュ 5V 黄色

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商品詳細
ソフトテニスラケットYONEXレーザーラッシュ5V黄色サイズ：UXLF-LASERよりも弾き感が強く、球離れが速く感じます。状態は良好なので早い者勝ちで。ケース付き！！よろしくお願いいたします。
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