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【美品！！】ソフトテニス ラケット YONEX レーザーラッシュ 5V 黄色
商品番号 W24621044940
商品名

【美品！！】ソフトテニス ラケット YONEX レーザーラッシュ 5V 黄色
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソフトテニスラケットYONEXレーザーラッシュ5V黄色サイズ：UXLF-LASERよりも弾き感が強く、球離れが速く感じます。状態は良好なので早い者勝ちで。ケース付き！！よろしくお願いいたします。
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