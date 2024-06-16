アディダス バリケード テニスシューズ

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。adidasのテニスシューズ、「BARRICADEMAC」になります。サイズは27.5cmです。対応サーフェスはオールコートです。1度オムニコートで着用しましたが足に合わなかったため出品します。コインランドリーの靴洗濯機で洗いました。乾燥済みです。◆箱付属します。◆備考・写真の通り小傷はあります。・買った時からテープの糊の跡のようなものがシューレース(靴紐)についていました。気になる方はシューレース交換をお勧めします。よろしくお願いします。
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