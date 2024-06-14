オリックス　ポンタ　タオル

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商品詳細
オリックス・バファローズ バファローズ☆ポンタ∞・おりほーがしたい！ メッセージタオル￼￼￼1点になります。新品未開封の為初期傷などはご了承下さい。このまま半分に折り、ゆうパケットポストにて発送致します。梱包はしませんのでご了承下さい。オリックス野球応援タオルタオルポンタたぬきバファポンバファローズポンタおりほー
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