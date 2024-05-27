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鹿島アントラーズ　インファイト　ジャケット　M
商品番号 D80668126205
商品名

鹿島アントラーズ　インファイト　ジャケット　M
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　M着丈　71㎝肩幅　55㎝身幅　57㎝古着ですので神経質な方、完璧を求める方は購入しないでください。発送の際小さく畳みますので折れジワ等ご理解いただける方のみご購入ください。
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