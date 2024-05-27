山本由伸選手直筆サインボール

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商品詳細
ノーヒットノーラン記念！！！山本由伸選手の直筆サインボールになります。球界最高峰のピッチャーと言われ、来年からはメジャー進出の可能性もあり、さらに、価格が高騰すると思われるので、この機会にぜひご検討ください。お値下げは常識の範囲内でお願いします。また、入手経路は希望であれば購入後にお教えいたします。佐々木朗希大谷翔平山本由伸
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