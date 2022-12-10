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- FIFA WORLD CUP GERMANY イタリア代表 ユニフォーム L
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商品詳細
2006FIFAワールドカップドイツ大会サッカーイタリア代表officiallicensedproductのウェア海外サイズL(日本サイズXLくらい)今では手に入らない、大会優勝国イタリア代表のレアな商品です。採寸サイズ着丈(背中襟元縫い目から裾まで)74㎝身幅(左右脇の下間)59㎝ポリエステル100%使用感と襟元に若干の汚れがありますが(写真3.4)、その他目立った傷や汚れはありません。他にも格安商品を多数出品しておりますので、是非ともご覧ください。コメント無しで即購入OKです。よろしくお願いいたします。M
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