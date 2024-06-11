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YONEX ソフトテニスラケット ARS エアロンスーパー３０新品です^_^
商品番号 U51178665407
商品名

YONEX ソフトテニスラケット ARS エアロンスーパー３０新品です^_^
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス　ソフトテニスラケットＡＲＳ-３０エアロンスーパー30サイズ　ＵＬ1カラー　ホワイト×ブルーヨネックスの安定の2本シャフトです。とても軽量です！独自の新グリップ形状です！初級者モデルです。ラケットケース付き(ハーフケース)新品のウエットスーパーグリップテープをフィルムの上から巻いて発送させていただきます！
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