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商品詳細
ヨネックス ソフトテニスラケットＡＲＳ-３０エアロンスーパー30サイズ ＵＬ1カラー ホワイト×ブルーヨネックスの安定の2本シャフトです。とても軽量です！独自の新グリップ形状です！初級者モデルです。ラケットケース付き(ハーフケース)新品のウエットスーパーグリップテープをフィルムの上から巻いて発送させていただきます！
http://narcologia.ru/goods/enquire171089.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle657366.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric703045.html
YONEX ソフトテニスラケット ARS エアロンスーパー３０新品です^_^
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