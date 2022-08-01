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甲子園球場100周年コラボ　プレイボール　ちばあきお　ボール（ケース入り）
商品番号 O48926437574
商品名

甲子園球場100周年コラボ　プレイボール　ちばあきお　ボール（ケース入り）
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···その他甲子園球場100周年コラボ　プレイボール　ボール（ケース入り）2024年に100周年をむかえる甲子園球場100周年記念グッズイラスト入りのボールアクリルのケース入りですケースの大きさ　８㎝×８㎝×８㎝高校野球ちばあきお
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