甲子園球場100周年コラボ　プレイボール　ちばあきお　ボール（ケース入り）

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商品詳細
野球チーム···その他甲子園球場100周年コラボ プレイボール ボール（ケース入り）2024年に100周年をむかえる甲子園球場100周年記念グッズイラスト入りのボールアクリルのケース入りですケースの大きさ ８㎝×８㎝×８㎝高校野球ちばあきお
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