ヨネックス　テニスラケット（軟式）　カバー付

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※ご購入前に、プロフィールに記入された注意事項をご確認ください！ヨネックス テニスラケット（軟式用）ラケットカバー付き軟式テニスを初めてやる方にオススメします！元々していて、久しぶりにやりたい人にも、ぜひ！あくまでも中古品です。ある程度、ラケットカバーの汚れを取りましたが、まだ少し汚れが残っています。グリップテープ、エッジガッドテープ、ガットは張り替えることをオススメします！フレームは特に問題ありません。ですが、ラケットカバー・グリップテープの汚れが気になる方は、ご遠慮申し上げます。#ヨネックス#軟式用ラケット#カバー付き#初心者オススメ