トリーバーチ　ハンドバッグ　ショルダーバッグ

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商品詳細
2022年にハワイで購入ししました。使用回数1回鹿子の柄がとてもかわいくて一目惚れでした。サイドはブラウンの鹿子です。ショルダーバッグにもなります。(未使用)798ドルなので定価9-11万円ほどだと思います。形···ハンドバッグ
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