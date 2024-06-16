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- 【西川マットレス：定価18万円】カーボアルファ レギュラー 100Nダブル
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商品詳細
「西川の整圧敷きふとんカーボアルファレギュラー100N（ダブルサイズ）」を出品致します。西川Airマットレスの上位モデルとなります。※ご参考までに購入時の定価は18万円(税込)となります▼商品の状態・使用期間：4～5年・使用に伴うスレ、一部に目立つ汚れがございます（写真にてご確認ください）・専用シーツの上にカバーを付けて使用していました・非喫煙、ペット無しの環境です・カバーはホームクリーニング後、丁寧に梱包して発送致します▼ポイント・商品は「敷き布団本体、専用シーツ、おまけのダブルマットレス専用カバー（白色）」のセットとなります※保管用のケースはありません以下、商品説明となります。・商品名：【西川】整圧敷きふとん カーボアルファレギュラー100N・サイズ：ダブル（幅140㎝×長さ200㎝×厚み9cm）・構造：3分割厚さ...～9.9cmサイズ···ダブル
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