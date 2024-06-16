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【西川マットレス：定価18万円】カーボアルファ レギュラー 100Nダブル
商品番号 Y25934296000
商品名

【西川マットレス：定価18万円】カーボアルファ レギュラー 100Nダブル
ブランド名 トウキョウニシカワ
特別価格 税込 9,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「西川の整圧敷きふとんカーボアルファレギュラー100N（ダブルサイズ）」を出品致します。西川Airマットレスの上位モデルとなります。※ご参考までに購入時の定価は18万円(税込)となります▼商品の状態・使用期間：4～5年・使用に伴うスレ、一部に目立つ汚れがございます（写真にてご確認ください）・専用シーツの上にカバーを付けて使用していました・非喫煙、ペット無しの環境です・カバーはホームクリーニング後、丁寧に梱包して発送致します▼ポイント・商品は「敷き布団本体、専用シーツ、おまけのダブルマットレス専用カバー（白色）」のセットとなります※保管用のケースはありません以下、商品説明となります。・商品名：【西川】整圧敷きふとん　カーボアルファレギュラー100N・サイズ：ダブル（幅140㎝×長さ200㎝×厚み9cm）・構造：3分割厚さ...～9.9cmサイズ···ダブル
http://narcologia.ru/goods/slide353487.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring756196.html
http://narcologia.ru/goods/traverse540026.html
【西川マットレス：定価18万円】カーボアルファ レギュラー 100Nダブル | フリマアプリ ラクマ
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整圧敷きふとん カーボアルファ レギュラー 100N（ダブルサイズ ...
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西川】整圧敷きふとん カーボアルファ レギュラー100N（ダブルサイズ ...
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西川（nishikawa） カーボアルファレギュラー 100N 整圧敷きふとん買取 ...
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西川 整圧敷きふとん マットレス 100N ダブル
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