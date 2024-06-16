【収納専用箱あり】五月人形 +陣羽織

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収納桐彫金龍(置台付き)兜収納飾り1度飾ったのみ、後は専用の収納(兼ディスプレイ用)の箱とダンボールに入れて収納していました。お手入れグッズと陣羽織付きでのセット販売です。定価10万円ほどと聞いています。宝塚市仁川駅周辺まで取りに来ていただける方はお値引しますのでごそうだんください。種類···五月人形五月人形の特徴···兜飾り、収納飾り