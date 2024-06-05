イタリア製 猫脚 ラブソファ 2P 2人掛け ベンチ ソファ 鋲打ち 最安値 ...

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先週友達から貰った物です。イタリア製ソファになります。幅106cm(クッション部分92cm)奥行き41cm(クッション部分34cm)高さ80cm(クッション部分15〜30cm)全体的に状態は良好ですがUSEDになりますので小キズ等使用感があります。裏面に破れがあります。状態は写真を参考にお願致します。是非、この機会にご検討ください。配送は簡易梱包になります。神経質な方はご遠慮ください北海道、東北、沖縄、離島への配送は不可