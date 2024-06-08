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パスタ皿　リム皿　スープ皿（2枚セット）レンジ使用◎
商品番号 Q66198294823
商品名

パスタ皿　リム皿　スープ皿（2枚セット）レンジ使用◎
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品の説明*・゜゜・*:.。..。.:*・(商品説明)・*:.。..。.:*・゜゜・*フレンチやイタリアンのお店でも使用されている商品です。ガラスで作られており、料理をより綺麗に演出します。幅の広いリム皿は、スープ、パスタ料理、サラダなど、洋風料理はもちろん中華料理にもおすすめです。*・゜゜・*:.。..。.:*・'(サイズ・個数)'・*:.。..。.:*・゜゜・*[ガラス製パスタ皿]直径:23cm上辺の中の直径:12cm底の直径:5cm高さ:5cm[個数]　2枚*・゜゜・*:.。..。.:*・'(素材)'・*:.。..。.:*・゜゜・*[素材]ガラス*・゜゜・*:.。..。.:*・'(備考)'・*:.。..。.:*・゜゜・*※製法上、小さな気泡やキズ、色ムラなどが生じる場合がございますが不良品ではございませんので、予めご了承ください。神経質な方はご遠慮ください（触ったらわかる傷などがある場合は、予めこちらで排除しております）※傷つきやすいため、たわしなどでこすったりしないようご注意ください。※プロフィールに記載しております注意事項を了承した上でのご購入をお願いいたします。#seasonskitchen#シーズンズキッチン#パスタ皿#スープ皿#リム皿#サラダ皿#テーブル雑貨#フラットプレート#黒色皿#アクタス#actus#KARE#無印良品#フランフラン#たち吉#zarahome#アフターヌーンティー#インテリア#食器#取り皿#耐熱ガラス#耐熱皿#ホームパーティー#ナチュラル#シンプル#モダン
http://narcologia.ru/goods/composite848554.html
http://narcologia.ru/goods/browse522891.html
http://narcologia.ru/goods/tenet202363.html
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