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レザークラフト　家具② 革製　椅子A
商品番号 P87524471177
商品名

レザークラフト　家具② 革製　椅子A
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 7,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

¥25000→¥18500に値下げしました！木材と皮革で出来たスツールです。木材の種類は不明です。座面を取り外す事が出来るので、内部を収納スペースとして使えて便利です。手作りで、レザーならではの質感とカービングの模様がとてもカッコいい作品です。他には無い個性的なデザインが目を惹きます。かなり古いものです。デザイン違いでもう一脚＆テーブルも出品しております(写真10枚目をご参照ください)。＆もう少し小さめのスツール2種類も出品しております。※ご来店引取り頂ける場合は送料のお値引が可能ですのでコメントにてご連絡下さい。◆サイズ(cm)◆直径44×高さ59(座面の高さ39)◆状態◆傷、シミ、経年による変色などあります。レトロヴィンテージエスニックアジアンハンドメイド一点ものレア木製本革#日曜リサイクル
http://narcologia.ru/goods/troupe515611.html
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