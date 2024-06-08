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組立簡単ベッドフレーム　シングル　スチール製
商品番号 U68601434753
商品名

組立簡単ベッドフレーム　シングル　スチール製
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,844 円
在庫状況 あり

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商品詳細

組立式のベッドフレームになります。組み立て後に引っ越しなどでも再度バラしてコンパクト（梱包後60x45x60cm程度）にして持ち運びができます。ベッドサイズ:197x95x36cm購入後3ヶ月ほど使用しましたが、サイズの大きいベッドを購入し不要になったため出品となります。説明書付き説明書見ながらで組み立て20分程で出来ました。シングルサイズメーカー箱ありませんが、購入時の梱包サイズは‎60x45x30cmでしたのでその程度に再梱包して発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/message448527.html
http://narcologia.ru/goods/preference311438.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement877199.html
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