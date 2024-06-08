ROLF BENZ（ロルフベンツ）ラブソファ「6500/182」革 アイボリー色 ...

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商品詳細
ROLFBENZ（ロルフベンツ）のラブソファです。2022年10月に大塚家具で約1,400,000円で購入しましたが、引っ越しのため売却を希望しています。◾️構造座・コイルスプリング、ウレタン(密度40kg/m3)脚・クロームマット仕上げ張地・革：総革張り（革厚1.3mm〜1.5mm） セミアニリン染め◾️重量約97kg◾️機能背もたれ上下可動◾️その他日常使いのみで、ペット等もおりません。◾️現在の定価（2023年9月）1,830,000円（大塚家具）◾️参考URLhttps://www.idc-otsuka.jp/item/products/detail/11236
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