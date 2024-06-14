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木曽漆器　4寸　茶托　5枚セット
商品番号 K98530197138
商品名

木曽漆器　4寸　茶托　5枚セット
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···その他素材···漆器サイズ…4寸(12cm)高さ…2.3cm飛騨高山で購入しました。12000円くらいだったと思います。1or2回使用しました。ほぼ新品です。当時の箱は古くなってしまったので、別の箱に入れてお送りします。
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