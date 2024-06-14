【新品未使用】イームズチェア・ダイニングチェア・木製脚・ブラック2脚セット

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不朽の名作イームズチェア年月が経っても色あせないスタイリッシュなフォルム。シンプルながらも、使いやすさを重視したデザイン性で日々のくらしを、もっと豊かに。名作をリプロダクトでお届けイームズ夫妻が生み出したイームズ・シェルチェア。時代が変わっても色あせず人々を魅了し続ける名作を、リプロダクト製品として復刻生産。※リプロダクト製品は、意匠権の保護期限の20年を過ぎたデザイン製品を復刻生産した製品のこと。あたたかみ感じる木製脚モダンなデザインの中にも木のあたたかみが加えられ、ナチュラルな印象のある仕上がりにしました。どんな場所でも使いやすいダイニングチェアやパソコンデスクなど様々なシーンに使っていただけます。組立かんたん座面を裏返し、脚を重ね4か所をネジで止めるだけ。初めからきつく締めずに、4か所を仮留めし、その後全体のバランスを取りながら少しずつ閉めることがポイント。【サイズ】約幅46cm×奥行き40cm×高さ83cm【重量】約3.6kg【耐荷重】約100kg【材質】座面部：ポリプロピレン・脚部：木製【付属品】座面部×1・脚部×1・ボルト×4・ナット×4・専用レンチ×1【内容】イームズリプロダクト品【カラー】ホワイト・ブラック・ブラウン・グレー・ブルー・ピンク・グリーン・オレンジ・イエロー・スカイブルー・チャコールグレー・ジンジャーイエロー【原産国】中国