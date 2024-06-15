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【たれぱんだ】　風鈴　マグカップ　　チャイナマグ
商品番号 T41943817279
商品名

【たれぱんだ】　風鈴　マグカップ　　チャイナマグ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たれぱんだ風鈴2種部屋に吊るしてあったので使用感あります。一つは短冊はないです。一つは短冊が折れて変色しています。マグカップ、チャイナマグそれぞれ未使用品ですガラスケースにいれて飾ってありました。すこし汚れがあります。それぞれ箱ありますがシミやイタミがありますご希望に添えるか分かりませんが価格相談も…素人保管のためご理解いただける方のみお願いしますご希望に添えるか分かりませんが少しでしたら価格相談も…#たれぱんだ#風鈴#マグカップ#チャイナマグ
http://narcologia.ru/goods/navigate827230.html
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